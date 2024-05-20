Общество

Многодетная мать из Опочки заключила соцконтракт и открыла ателье

Многодетная мать из Опочки открыла свое ателье благодаря социальному контракту. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: комитет по социальной защите Псковской области

Маргарита Александрова – многодетная мама. Находясь в декрете, она получила дополнительное образование по профессии «швея», оформила самозанятость и начала принимать заказы на пошив одежды от друзей и знакомых. В 2023-году мастер заключила социальный контракт на 350 тысяч рублей и открыла своё ателье. Сегодня она не только шьёт на заказ, но и проводит мастер-классы для детей и взрослых.

Социальный контракт – это возможность открыть собственное производство. С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области.