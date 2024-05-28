Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев.

Как часто депутату удается общаться со своими избирателями? С какими проблемами они чаще всего обращаются? Насколько активно в 6-м округе работают ТОСы? Доволен ли Евгений Васильев работой подрядчика, который ремонтирует школу №23?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в эфире.