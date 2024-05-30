Общество

Чем была обусловлена гроза в Псковской области, рассказала синоптик

Гроза, прошедшая в Псковской области 29 мая, возникла из-за жаркой погоды. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Вчерашняя гроза - это внутримассовое явление. Так обычно говорят о грозах и любых конвективных явлениях, которые возникают на фоне высоких температур в хорошую жаркую погоду», - пояснила Тала Нещадимова.

Синоптик рассказала, что при прогреве образуется энергия неустойчивости в атмосфере, и получаются конвективные явления: град, шквалистые усиления ветра, гроза.