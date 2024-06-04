Общество

В Псковской области стартовала акция «Безопасность детства»

Псковская область стала участником всероссийской акции «Безопасность детства». Старт была дан на территории гимназии № 29 в Пскове во вторник, 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Мероприятие собрало около 100 участников дневных лагерей из псковских школ. Для ребят интерактивные площадки подготовили силами подразделений спасателей и пожарных МЧС, полиции и других ведомств. Подростки из регионального Детского общественного совета провели динамичный танцевальный флэшмоб.

Акция «Безопасность детства» проводится во всех регионах России с 2018 года. Она инициирована уполномоченным при президенте по правам ребенка и организуется в субъектах детскими омбудсменами и представителями надзорных ведомств.

«В рамках акции проводятся мониторинги состояния потенциально опасных мест, представляющих угрозу здоровью и жизни детей. Больше всего опасностей подстерегает детей на игровых и спортивных площадках: неустойчивые качели, футбольные ворота. Частая проблема — опасные территории недостроенных, заброшенных зданий и сооружений, к которым не ограничен доступ. Такие объекты нередко становятся точками притяжения подростков», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

В дальнейшем мероприятия акции проведут в детских оздоровительных лагерях по муниципалитетам.

Отметим, межведомственные мероприятия по профилактике детского травматизма проходят на территории региона регулярно. Они направлены на предупреждение гибели детей на воде, в ДТП, в лесу, при пожаре и других происшествий.