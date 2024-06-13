Общество

Игорь Дитрих: На протяжении веков в областной больнице поддерживается институт наставничества

Праздничное мероприятие в преддверии Дня медицинского работника прошло в областной клинической больнице – от депутатского корпуса областного Собрания врачей и медсестёр поздравил заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковской областной клинической больницы и пресс-службы областного Собрания

Первым со словами благодарности к коллегам обратился главный врач медицинского учреждения Евгений Панфёров. «Спасибо за то, что вы ежедневно делаете, и за тех пациентов, которые благодаря вашему профессионализму сохранили своё здоровье, а зачастую и жизнь. Всех с профессиональным праздником», - поздравил медработников руководитель ведущей больницы региона.

Вице-спикер Игорь Дитрих в своём выступлении напомнил, что областная клиническая больница является современником Александра Пушкина, чей 225-летний юбилей отмечается в этом году, и нашёл поэтическое сравнение для врачей и медицинских сестёр: «Каждый из вас по-своему уникален, неповторим, замечателен и прекрасен, как каждое из сотен произведений великого поэта».

Игорь Дитрих отметил, что на протяжении веков в больнице поддерживается институт наставничества, доброго отношения к молодым коллегам. «У вас они учатся милосердию, самопожертвованию и всему самому лучшему, чего достигла медицинская наука на конкретном этапе развития. На протяжении всех лет молодёжи передается мудрость, доброе и уважительное отношение к коллегам и чуткость к пациентам», - рассказал о традициях медучреждения заместитель председателя Собрания, ранее возглавлявший хирургическое отделение областной больницы.

Вице-спикер обратил внимание, что в Псковской областной больнице немало медицинских династий. «В этих стенах наши дети проходят путь от санитаров до компетентных и верных профессии медицинских сестёр с "легкой рукой", а также высококвалифицированных докторов», – с гордостью отметил Игорь Дитрих, представляющий одну из такой династий.

Обращаясь к коллегам, заместитель председателя областного Собрания признался, что готов каждому пожать руку за выдающиеся профессиональные качества и умения, за чуткость, бескорыстие и доброту. Игорь Дитрих поблагодарил медиков за самоотверженный труд и вручил почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе торжественного мероприятия награды медработникам также вручили главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров и депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.