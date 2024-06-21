Общество

Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий на всех операторов поисковых систем требование обеспечивать «право на забвение» в интернете. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так называемое право на забвение позволяет пользователям потребовать от поисковиков удалить свои персональные данные из общего доступа. Речь идет о недостоверной, неактуальной или утратившей значение информации, а также о сведениях, распространяемых с нарушением законодательства РФ. При этом на данные об уголовно наказуемых деяниях и о совершении преступлений, по которым не снята или не погашена судимость, указанное требование не распространяется.

Ранее обязанность обеспечивать «право на забвение» была только у операторов систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей. Согласно новым нормам, это требование будет действовать в отношении всех операторов вне зависимости от того, распространяют ли они рекламу, направленную на привлечение потребителей, находящихся в России.

Принятый закон также устанавливает, что все операторы поисковых систем будут обязаны по требованию Роскомнадзора (РКН) в течение 30 дней подключиться к реестру информационных ресурсов, доступ к которым ограничен. В течение трех рабочих дней после получения доступа к реестру все операторы поисковых систем будут обязаны прекратить поисковую выдачу сведений о сайтах и ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ.