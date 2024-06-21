Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ковать кадры пока горячо
михайловское 60 тысяч гостей
достижения фермеров
карта отдыха и туризма
выход есть профилактика суицида
где в Пскове получить права
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ENERGY кешбэк-игра
очаги культуры
дело ФАПное
оксана филиппова интервью
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
творог правда и мифы
вкусное Пушкиногорье
 
 
 
ещё Общество 21.06.2024 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области 22.06.2024 19:000 В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей 22.06.2024 17:191 Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети 22.06.2024 17:000 Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях 22.06.2024 16:421 Второй день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 22.06.2024 16:210 Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей

22.06.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Около 7,5 тыс. преподавателей в 50 российских вузах - участниках проекта «Передовые инженерные школы» с 1 сентября будут получать доплату за преподавание фундаментальных дисциплин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Также на них планируется сократить учебную нагрузку без снижения зарплаты.

В министерстве отметили, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в естественно-научной, инженерной и медицинской областях образования. К фундаментальным будут относиться теоретические дисциплины в области математики, физики, биологии, химии и информатики. Как правило, они преподаются на 1-2 курсах, пишет ТАСС.

«С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах - участниках проекта "Передовые инженерные школы". По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов. В качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах должен быть повышен.

Уточняется, что на реализацию пилотного проекта на четыре месяца 2024 года планируется выделить 1,5 млрд рублей, в 2025 году - 4,5 млрд рублей. «Окончательные параметры пилотного проекта будут закреплены до середины июля с учетом обсуждения на Межведомственной рабочей группе», - добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 166 человек
22.06.2024, 19:000 В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей 22.06.2024, 18:420 Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев 22.06.2024, 18:210 В России заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности 22.06.2024, 18:000 Детский коллектив «Зангезур» выступил на фестивале «Виноград» с кавказскими танцами
22.06.2024, 17:400 Псковские приставы провели спортивный праздник для детей 22.06.2024, 17:191 Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети 22.06.2024, 17:000 Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях 22.06.2024, 16:421 Второй день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове
22.06.2024, 16:210 Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа 22.06.2024, 16:000 Юбилейный творческий вечер прошел в библиотеке на улице Конной в Пскове 22.06.2024, 15:390 В России вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту 22.06.2024, 15:230 Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД
22.06.2024, 15:011 Настоятель псковского Храма рассказал прихожанам как противодействовать мошенникам 22.06.2024, 14:400 Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове 22.06.2024, 14:190 В Музее Победы презентовали награду для заслуженных лесников 22.06.2024, 14:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания»
22.06.2024, 13:400 РЖД внесла ряд новшеств в систему перевозок животных 22.06.2024, 13:211 Псковские росгвардейцы приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти» 22.06.2024, 13:001 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2024, 12:380 Большое богатство: Мать-героиня из Пскова рассказала, как воспитала 14 детей
22.06.2024, 12:152 Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в военной операции - Shot 22.06.2024, 11:480 Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России 22.06.2024, 11:331 Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках 22.06.2024, 11:101 Александр Борисов: Мы должны через века пронести память о жертвах  и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны
22.06.2024, 10:450 Бесплатно постить экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» могут посетители музея 22 июня 22.06.2024, 10:190 Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента 22.06.2024, 10:000 Исследования на добровольцах вакцины от рака начнут в России в 2025 году 22.06.2024, 09:401 Михаил Ведерников: Мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей
22.06.2024, 09:200 Мастер-классы и живые выступления ждут гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 22.06.2024, 09:000 День памяти и скорби отмечают 22 июня 21.06.2024, 22:390 Память Виктора Цоя почтили в Пскове в день его рождения 21.06.2024, 22:280 «Огненные картины войны» зажгли в Псковской области
21.06.2024, 22:000 Почти 20 тонн импортных фруктов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 21.06.2024, 21:400 Новоржевскую администрацию обязали обеспечить жильем пожилую женщину-инвалида и ее дочь 21.06.2024, 21:210 Режиссера Романа Качанова* признали иноагентом 21.06.2024, 21:200 Более 400 псковичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография»
21.06.2024, 21:000 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России 21.06.2024, 20:400 Великолучанка заплатит штраф за подделку договора купли-продажи автомобиля 21.06.2024, 20:300 Православное педагогическое сообщество создадут в Псковской епархии 21.06.2024, 20:240 Юнармейцы Великолукского района получили от благотворителей 15 комплектов парадной формы
21.06.2024, 20:200 Более 50 человек по подозрению в правонарушениях задержали псковские росгвардейцы за неделю 21.06.2024, 20:170 Сотни псковичей и гостей города пришли на эногастрономическую ярмарку «Виноград» 21.06.2024, 20:010 Соревнования по водному многоборью провели не реке Великой среди псковских спасателей 21.06.2024, 20:000 Религиовед рассказал о традициях Дня Святой Троицы
21.06.2024, 19:470 Второй фестиваль «Сидроград» стартовал в Пскове 21.06.2024, 19:400 Пскович взял на себя роль «курьера» в преступной схеме и лишился свободы 21.06.2024, 19:300 Жительницу Пскова за незаконный оборот наркотиков приговорили к обязательным работам 21.06.2024, 19:290 Фельдшеру в деревне Кресты Куньинского района подарили квадроцикл
21.06.2024, 19:200 Испытания на право ношения зеленого берета проходят псковские приставы 21.06.2024, 19:062 Инвалида-колясочника не хотели пропускать на псковскую ярмарку «Виноград» 21.06.2024, 19:000 60% опрошенных псковичей жалуются на нехватку отпускных и необходимость работать во время отдыха 21.06.2024, 18:530 Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове закроют до конца июня
21.06.2024, 18:400 Псковичи стали вторыми на первенстве СЗФО по пляжному волейболу 21.06.2024, 18:380 Число выданных карантинных сертификатов в Псковской области выросло почти в пять раз 21.06.2024, 18:330 Областной прокурор посетил с проверкой себежскую колонию 21.06.2024, 18:290 Куклу «Мишка» учили делать усвятские мастерицы на стенде региона на выставке «Россия»
21.06.2024, 18:200 Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» 21.06.2024, 18:090 Около 180 мероприятий проведут в Псковской области в День памяти и скорби 21.06.2024, 18:000 9 кругов ада: коммунальная война в Печорах закончилась победой 21.06.2024, 18:000 Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы празднует 115-летие со дня образования
21.06.2024, 17:541 Молочное животноводство Псковского района заметно улучшило свои показатели - Наталья Федорова 21.06.2024, 17:530 Соревнования по фиджитал-танцам пройдут в Пскове 21.06.2024, 17:520 Жительница Бежаниц осуждена за убийство мужа 21.06.2024, 17:510 Круглый стол о реализации муниципальной реформы в Псковской области. ВИДЕО
21.06.2024, 17:480 Вера Емельянова провела совещание по подготовке к Кургану Дружбы 21.06.2024, 17:450 Псковичку приговорили к штрафу за хранение мефедрона 21.06.2024, 17:341 «Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 21.06.2024, 17:330 Андрей Козлов: Муниципальная реформа особенно актуальна для Псковской области
21.06.2024, 17:320 Ход строительства очистных сооружений в Порхове оценили Александр Котов и Нинель Салагаева 21.06.2024, 17:300 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы 21.06.2024, 17:220 Наталью Никифорову переизбрали на пост руководителя регионального отделения «Союза женщин России» 21.06.2024, 17:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 июня
21.06.2024, 17:080 Острович незаконно срубил 28 берез и осин и пытался откупиться от полиции 21.06.2024, 17:070 Псковским школьникам планируют рассказывать о тонкостях местного самоуправления 21.06.2024, 17:030 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове 21.06.2024, 16:540 Пешеходный фонтан появится в сквере на улице Вокзальной в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru