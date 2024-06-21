Общество

В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей

Около 7,5 тыс. преподавателей в 50 российских вузах - участниках проекта «Передовые инженерные школы» с 1 сентября будут получать доплату за преподавание фундаментальных дисциплин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Также на них планируется сократить учебную нагрузку без снижения зарплаты.

В министерстве отметили, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в естественно-научной, инженерной и медицинской областях образования. К фундаментальным будут относиться теоретические дисциплины в области математики, физики, биологии, химии и информатики. Как правило, они преподаются на 1-2 курсах, пишет ТАСС.

«С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах - участниках проекта "Передовые инженерные школы". По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов. В качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах должен быть повышен.

Уточняется, что на реализацию пилотного проекта на четыре месяца 2024 года планируется выделить 1,5 млрд рублей, в 2025 году - 4,5 млрд рублей. «Окончательные параметры пилотного проекта будут закреплены до середины июля с учетом обсуждения на Межведомственной рабочей группе», - добавили в ведомстве.