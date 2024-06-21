Общество

Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору (РКН) полномочий Минцифры по блокировке копий (так называемых зеркал) запрещенных сайтов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее при обнаружении «зеркал» федеральные органы власти или правообладатели информации обращались в Минцифры. Министерство в течение суток принимало решение о признании сайта «зеркалом» и направляло его владельцу сайта и Роскомнадзору. Затем РКН в течение еще одного дня связывался с провайдерами хостинга, операторами связи и поисковых систем, которые за сутки ограничивали доступ к «зеркалу» и прекращали выдачу сведений о нем в поисковиках.

Согласно новым нормам, решение о признании сайта «зеркалом» будет принимать Роскомнадзор. Как отмечал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров, это позволит ограничивать доступ к копиям заблокированных сайтов в более короткие сроки.

Кроме того, закон распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов на всех операторов поисковых систем, а не только на публикующих рекламу для пользователей из России.