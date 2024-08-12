Общество

«Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора»

Рестобар «Мажор» находится в исторической части Пскова. В прошлом году в заведении сменилось руководство. Подробнее о новой жизни «Мажора» и изменениях в его работе в программе «Дело вкуса» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал управляющий Владислав Стороженко.

- Если говорить о кухне, как вы оценили то, что нравится людям? Как прошел анализ и сильно ли изменилось меню?

- Знаете, все-таки название ресторана довольно вызывающее – казалось бы, надо людям дать что-то соответствующее. Ты пытаешься ввести интересные продукты, которые не встретишь в других заведениях, но зачастую эти блюда меньше всего востребованы. Одной из таких рискованных затей было организовать мероприятие с устрицами. Мы специально заказывали их в Санкт-Петербурге, привозили своими силами... Но эта затея не воспользовалась спросом. Также у нас был опыт работы с улитками, которые сейчас есть в меню. Кстати, такой интересный момент: не так давно узнал, что у нас еще до сих пор есть люди, которые боятся есть креветки. Хотя, казалось бы, что может быть лучше? И с такими обстоятельствами приходится работать.

- Сейчас Псков – очень популярный туристический регион, к нам приезжают всё больше гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть ощущение, что, может быть, нужно работать на неместную аудиторию?

- Мы работаем с туристическими фирмами, организуем питание для их туристических групп. Но это больше про бизнес-ланчи. То есть не какие-то изыски, а определенная стоимость для группы. Им надо перекусить и ехать дальше. Но были отзывы людей из Санкт-Петербурга, которые сказали нам, что они даже в культурной столице так вкусно не ели. Также положительные отзывы оставляли гости из ближнего зарубежья. Конечно, нам это льстит. Если говорить о том, стоит ли опираться на опыт Москвы или Питера... Думаю, в городах-миллионниках на каждое заведение и ресторан гостей еще больше, чем у нас. Там настолько большой поток людей, что очень сложно найти неудачное место для ресторана. И большинство людей, скорее всего, были у тебя первый и последний раз. А у нас, наоборот, небольшой город, не так много гостей и очень большое количество заведений. Соответственно, за репутацию надо бороться намного сильнее.

- А что насчёт развлекательной программы? Вы регулярно проводите яркие события, приглашаете артистов, проводите разнообразные концерты. Получается, у вас собралась команда, которая занимается организацией развлекательных мероприятий. Расскажите подробнее.

- Артисты в основном, конечно же, наши, местные. Был опыт проведения стенд-апа из Питера, опыт хороший, этой осенью планируем его повторить. В качестве эксперимента хотим организовать мероприятие с актерами нашего театра. Это достаточно интересная вещь, культурная, что немаловажно. Мы регулярно проводим тематические квизы. В июне, например, прошёл квиз в стиле 90-х с дресс-кодом под пионеров. Мы в свою очередь поддерживаем антураж декорациями и программой. В целом на квизы большой спрос: один из последних наших квизов собрал более 100 человек. Как видите, в «Мажоре» проходят самые разнообразные мероприятия. Для этого у нас есть партнеры, которые предоставляют свет, звук, дымовые машины, декорации. К нам можно открыто обращаться, у нас большой опыт организации самых разных мероприятий.

- Какими интересными и выгодными предложениями может удивить ресторан «Мажор»?

- Бизнес-ланчи у нас так и остались. Считаю, что они у нас одни из самых хороших, мы ничего не жалеем и делаем как для себя. Есть летнее специальное предложение «Мидийный вечер»: заплатив определенную сумму, вы открываете доступ к безграничному количеству вкусных мидий. Это проходит на свежем воздухе, в беседке, под аккомпанемент живой музыки. Наш шеф-повар готовит мидии и накладывает каждому гостю. Для мужских компаний большое количество пивных предложений. Сейчас думаем, что придумать для женских.

- Но все-таки пятница, суббота практически всегда свободна для того, чтобы просто прийти, без брони за год?

- Да, конечно. Забронировать столик на неделе вполне возможно. Поэтому мы всегда открыты и ждем к себе в гости!

Беседовала Анна Машкова

Реклама: ООО «Тэсти Суши». Erid: LjN8Jvwfn