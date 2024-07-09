Общество

«Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 июля. Постоянные соведущие передачи Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни.

Сегодня в центре внимания «соображальщиков» — новый этап преодоления мусорного кризиса в Псковской области, сюрпризы и неожиданности стартовавших выборов главы Гдовского района и другие актуальные вопросы.