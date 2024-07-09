Общество

Врач дала советы по построению рациона для похудения

Примерный рацион человека, который хотел бы сбросить избыточный вес в домашних условиях, описала врач-невролог высшей категории, доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичева.

«Универсальной стратегии питания не существует. Эксперты предлагают формировать рацион, исходя из своих вкусовых предпочтений и ситуации, однако некоторые общие правила все же есть. Сокращение потребления добавленного сахара до 10% от общей потребляемой энергии, жиров до 30%, а также потребление соли менее 5 г в сутки являются, по мнению ВОЗ, важными факторами здорового питания. Ежедневное потребление овощей и фруктов: рекомендуется не менее 400 г. Желательно включать их в каждый прием пищи, соблюдая сезонность и регион проживания. Насыщенные жиры рекомендуется сократить до 10%, заменив ненасыщенными (содержащимися в рыбе, подсолнечном масле). Потребление белка рекомендуется рассчитывать примерно 1 г/кг массы тела, равномерно распределяя его между всеми приемами пищи. Жидкость рекомендуют употреблять из расчета 30 мл/кг массы тела, однако эта цифра тоже претерпевает значительные изменения в зависимости, например, от уровня физической нагрузки и температуры окружающей среды; еще на эту цифру будут влиять хронические заболевания, например, сердца или почек», - рассказала Москвичева.

При выборе питания на диете многие прибегают к обезжиренным продуктам. Но их употребление может оказать совершенно обратный эффект, заметила врач.

«Обезжиренные продукты часто содержат в своем составе больше сахара и других усилителей вкуса, чтобы сделать их чуть более вкусными. Если сравнить состав с аналогичными продуктами "нормальной" жирности, первые зачастую оказываются даже более калорийными. Исходя из этого, трудно рекомендовать их употребление на постоянной основе», - приводит слова Москвичевой RuNews24.ru.

Она также подчеркнула, что эксперты рекомендуют снижать вес на 3-4 кг за месяц. Такой темп обеспечит не только комфортное и безопасное для здоровья похудение, но и позволит избежать «весовых качелей», то есть обратного набора (или даже «перебора») веса.