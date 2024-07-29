Общество

Куньинское муниципальное предприятие «Охотник и рыболов» реорганизовали в ООО

Куньинское муниципальное унитарное предприятие «Охотник и рыболов» реорганизовано в ООО «Охотник и рыболов». Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

Глава района напомнил, что все муниципальные и государственные унитарные предприятия, действующие на товарных рынках в условиях конкуренции, должны ликвидироваться или преобразоваться до 1 января 2025 года. Учредителем ООО «Охотник и рыболов» стало муниципальное образование «Куньинский район», полномочия которого осуществляет администрация Куньинского района.

«Таким образом, организация полностью сохранила свои функции, но поменяла форму собственности», - заключил Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что муниципальное предприятие «Лифтмонтажсервис» в Пскове будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью путем приватизации.