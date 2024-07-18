Происшествия

Жительница Бежаницкого района украла у собутыльника банковскую карту для дочери

47-летнюю жительницу Бежаницкого района могут привлечь к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале июля потерпевшая распивала спиртное совместно со знакомой и потерпевшим. После распития спиртного женщины вышли из дома, чтобы отправиться домой. Увидев, что потерпевший также вышел из дома, обвиняемая незаконно проникла в его жилище и похитила кошелек, в котором находились 2 800 рублей и банковская карта.

Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, а банковскую карту передала своей дочери. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.