Общество

Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8%

Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%, пишет РИА Новости.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.