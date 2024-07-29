Общество

Пенсии работавших пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа

Пенсии работавших в прошлом году пенсионеров в России будут автоматически пересчитаны с 1 августа текущего года с учетом обновленного стажа, следует из закона.

«Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента… Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года", — говорится в Федеральном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, в свою очередь, рассказал, что размер повышения пенсии составит не более 400 рублей. При этом чем дольше пенсионер продолжает работать после оформления пенсии, тем ниже будет августовская прибавка. Она будет зависеть от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, выплаченных работодателем.

«В случае, если работающий пенсионер начал получать пенсию в этом году и работодателем были выплачены страховые взносы в достаточном количестве, размер прибавки составит приблизительно 400 рублей. Во всех остальных случаях она будет ниже», - объяснил эксперт.

По его словам, это связано с тем, что для работающих пенсионеров стоимость пенсионного коэффициента не индексируется. Ее значение фиксируется на уровне, который был в год начала выплаты пенсии. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал работать без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей, пишет РИА Новости.