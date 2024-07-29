Общество

60 квадратных километров превысила протяженность карантинных зон в Псковской области

Протяженность карантинных зон на территории Псковской области составляет более 60 квадратных километров. Об этом сообщила заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: архив ПЛН

Инспекторы управления реализуют меры по охране растений и растительной продукции от карантинных объектов. С целью своевременного их выявления и предотвращения распространения проводится ежегодный мониторинг территории. Россельхознадзор проверяет подкарантинные объекты, посевы и посадки сельсхозкультур, теплицы, склады и элеваторы, питомники, лесные массивы и лесопарковые насаждения.

«Сегодня на территории Псковской области установлено 138 карантинных фитосанитарных зон по пяти видам карантинных объектов на общей площади 6113,95 гектара: золотистой картофельной нематоде, повилике, пятнистости листьев кукурузы, черному сосновому усачу и западному цветочному трипсу», — отметила Татьяна Никулина.

Вывозимая из зоны подкарантинная продукция должна сопровождаться сертификатом, который выдается управлением Россельхознадзора и подтверждает отсутствие карантинных объектов.