60 квадратных километров превысила протяженность карантинных зон в Псковской области

Протяженность карантинных зон на территории Псковской области составляет более 60 квадратных километров. Об этом сообщила заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Инспекторы управления реализуют меры по охране растений и растительной продукции от карантинных объектов. С целью своевременного их выявления и предотвращения распространения проводится ежегодный мониторинг территории. Россельхознадзор проверяет подкарантинные объекты, посевы и посадки сельсхозкультур, теплицы, склады и элеваторы, питомники, лесные массивы и лесопарковые насаждения.
Вывозимая из зоны подкарантинная продукция должна сопровождаться сертификатом, который выдается управлением Россельхознадзора и подтверждает отсутствие карантинных объектов.