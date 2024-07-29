Общество

Нужно поднимать и открыто обсуждать сложные вопросы истории – сотрудник Псковского музея

Нужно поднимать и открыто обсуждать сложные вопросы истории. Такое мнение высказал заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника Илья Казанцев во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Отметим, круглый стол прошел при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Выработана целая концепция сложных вопросов истории, есть целый список. Это и репрессии, и договор о ненападении с Германией, многое другое, на них нужно обращать особое внимание. Наше историческое сообщество решило, что эти вопросы мы не прячем, а выводим на всеобщее обозрение, ведь в дискуссии и открытой полемике рождается понимание. Историческая память – штука коллективная, а не точка зрения одного человека», – рассказал Илья Казанцев.

Он отметил, что неудобные вопросы поднимают и экспозиции Псковского музея-заповедника, ведь «вся история – это один неудобный процесс».

«Если мы будем прятать неудобные и спорные документы, к ним возникнет только больший интерес, и рассматривать их будут совсем по-другому. Мы должны сами рассказывать о всех неудобных моментах, не дожидаясь, пока это сделают другие», – отметила заместитель директора по научной работе ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» Валерия Волкова.