Нужно поднимать и открыто обсуждать сложные вопросы истории – сотрудник Псковского музея

Нужно поднимать и открыто обсуждать сложные вопросы истории. Такое мнение высказал заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника Илья Казанцев во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Отметим, круглый стол прошел при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Он отметил, что неудобные вопросы поднимают и экспозиции Псковского музея-заповедника, ведь «вся история – это один неудобный процесс».
«Если мы будем прятать неудобные и спорные документы, к ним возникнет только больший интерес, и рассматривать их будут совсем по-другому. Мы должны сами рассказывать о всех неудобных моментах, не дожидаясь, пока это сделают другие», – отметила заместитель директора по научной работе ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» Валерия Волкова.