Общество

В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата.

По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%.

Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%).

«За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%», - говорится в документе.

Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали «околонулевую динамику».

В ведомстве ожидают, что «данный тренд сохранится в дальнейшем». В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. «В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно», - привели в ведомстве цены производителей.