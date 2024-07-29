Общество

Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7%

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 118,8 тысячи участников программы софинансирования пенсии в России вырастет на 7% с 1 августа - перерасчет возможен благодаря инвестированию средств в прошлом году, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.

«Социальный фонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии порядка 118,8 тысячи россиян с августа будут увеличены на 7%», - говорится в сообщении.

По данным фонда, ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%, пишет РИА Новости.

«Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тысяч рублей в месяц», - уточнили в сообщении.