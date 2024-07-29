Общество

Пользователи из России жалуются на массовый сбой YouTube

В России началось замедление работы видеохостинга YouTube. Ранее чиновники уже предупреждали о снижении скорости «Ютуба» в браузерах, но замедления были замечены и в мобильных приложениях.

В конце июля россияне стали замечать, что видео на YouTube грузится медленно, подвисать начали даже «шортсы». Но в ночь на 1 августа сервис мониторинга downradar зафиксировал массовые жалобы на сбои в работе видеохостинга. Даже утром через браузер порой невозможно воспроизвести даже короткое видео.

Ночью сбой коснулся коснулся также пользователей приложения на iOS и Android, пишет Kaluga-poisk.ru.

Напомним, ранее о замедлении YouTube в России предупреждал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в первую очередь - на стационарных компьютерах. Снизить скорость в мобильных версиях сложнее, оборудованию для замедления сложно анализировать трафик мобильных сетей. Депутат назвал «деградацию» YouTube вынужденным шагом, направленным не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга».