Общество

80% псковичей считают, что родители должны помогать взрослым детям — опрос

Только 1 из 9 псковичей выступает против любой помощи взрослым детям. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

80% псковичей уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 17% — всегда. Каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет.

Женщины более рациональны: 70% женщин — за помощь в разумных пределах, среди мужчин таких 56%. Стоит отметить, что мужчины чаще склонны думать, что родители должны помогать детям всегда и всем чем могут (21% против 13% среди женщин).

Родители несовершеннолетних детей чаще, чем родители совершеннолетних выступают за поддержку в разумных пределах. А родители тех, кому за 18, уже столкнулись с реальностью и в 1,5 раза чаще родителей несовершеннолетних склонны думать, что помощь детям следует оказывать в любом случае.

Для каждого второго опрошенного очевидно, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Только 19% горожан уверены в том, что взрослым детям следует жить со своими родителями. Причем чуть чаще с этим согласны граждане до 34 лет. Пока дети маленькие, родители чаще мечтают о том, чтобы жить вместе.