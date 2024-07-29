Общество

Для сохранения исторической памяти нужно снимать больше фильмов о героях – Александр Седунов

Для сохранения исторической памяти нужно снимать больше фильмов о героях, в том числе с региональным аспектом. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Отметим, круглый стол прошел при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Мы говорим о единстве и преемственности истории. И как только мы будем дискутировать о сносе исторического памятника, будь он коммунистической эпохи или эпохи Великой Отечественной войны, наверное, мы будем очень похожи на то, что происходит на Западе», – сказал Александр Седунов.

Он добавил, что историческую память нужно не только дополнять новыми сведениями, но и популяризировать.

«Очень важно, на мой взгляд, вернуться к тому большому общественному слову, как это было в советское время, когда появлялись фильмы о героях, а их было много. Я думаю, что те, кто вырос в советское время, может прямо навскидку назвать героев Гражданской войны, Великой Отечественной войны, героев Пскова. И, наверное, таких фильмов для детей, для юношества, для взрослых и должно появляться как можно больше, в том числе с региональным аспектом», – уточнил Александр Седунов.