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Недвижимость

Правительство продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года

01.08.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Правительство России продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, новые условия уже вступили в силу: максимальная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, при этом программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что по документам изменения вступили в силу 1 августа, однако нужно еще несколько дней, чтобы новые условия заработали.

Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях. В свою очередь в остальных городах и населенных пунктах – от 90 тысяч рублей в месяц.

В 2024 году правительство приняло решение дополнительно направить более 39 миллиардов рублей, которые будут использованы как на поддержку IT-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 миллиардов рублей) будет выделена уже в третьем квартале этого года, пишет РИА Новости

Это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тысячи IT-специалистов. Всего до конца года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тысячи ипотечных кредитов. Ранее Григоренко сообщил, что приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов до 2030 года.

Оформить IT-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных IT-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

IT-ипотека была запущена в 2022 году. За все время действия программы IT-специалистам выдано более 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 миллиардов рублей. До августа льготная ставка составляла максимально 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках ранее составлял 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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