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Общество

Путин поручил повысить качество преподавания химии и математики в школах

01.08.2024 12:23|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил включить в национальный проект «Молодежь и дети» мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля. 

«Правительству РФ... обеспечить включение в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», - говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по обществознанию предложили отменить для будущих учителей физики и математики.

Теги: #математика
Источник: Псковская Лента Новостей
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