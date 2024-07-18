Происшествия

Мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Стахановской в Пскове

Три техногенных пожара произошли на территории Псковской области за минувшие сутки. Все возгорания были успешно ликвидированы благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о первом пожаре поступило в МЧС 31 июля в 15:21, он произошел в Пскове на улице Стахановской. В подвальном помещении пятиэтажного многоквартирного дома сгорел мусор. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

О втором пожаре - в деревне Яблонец Псковского района - сообщили в 20:19. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительно, возгорание началось из-за аварийного состояния электросети, которая находилась внутри хозяйственной постройки. Благодаря оперативной работе пожарных МЧС России удалось остановить распространение огня и спасти от пожара баню.

Третий пожар произошёл в ночь с 31 июля на 1 августа. В 3:59 в деревне Тепляково Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за исправностью электросетей и оборудования, а в случае сбоев вовремя обращаться за ремонтом электропроводки и приборов исключительно к специалистам.