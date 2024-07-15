Культура

Съемки для телеканала «Радость моя» прошли в Пскове

Съемочная группа детского семейного образовательного телеканала «Радость моя» прибыла в Псков, чтобы познакомить зрителей с богатой историей Псковской земли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Съемки прошли в Псковском кремле и Спасо-Преображенском соборе для телепроекта «Русская дорога», рассказывающего об истории России, о людях, ищущих путь к Богу, об истории православия в России. Сотрудники музея поведали об становлении и развитии города, об уникальной псковской архитектуре, уникальных фресках XII века.

Телеканал «Радость моя» – некоммерческий телепроект. Задача канала – прививать зрителям любовь к истории Отечества, пробуждать интерес к традициям народа, его духовным и культурным ценностям. Телеканал действует на средства благотворителей, рекламы на канале нет.