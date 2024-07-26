Экономика

Прибыль банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей

По итогам первого полугодия 2024-го прибыль российских банков составила 1,8 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Однако статистику завышали доходы, которые перераспределили между участниками одной банковской группы, то есть их дважды учли в прибыли сектора, но в разных отчетных периодах, уточнили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что без этих операций прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей (она оказалась лишь на 11 млрд ниже прошлогодней).

Одна из основных причин сохранения рекордных результатов по прибыли банков — это высокая ключевая, пояснила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Она добавила, что повышенные ставки в целом способствуют увеличению маржи финансовых организаций, потому что проценты по кредитам поднимаются активнее, чем по вкладам. Ожидания по повышению ключевой также подталкивали быстрее оформлять ссуды.

Россияне также старались успеть взять льготные жилищные кредиты до 1 июля, сообщил Freedom Finance Global Владимир Чернов. Именно тогда заканчивалось действие госпрограммы на новостройки под 8%, пишут «Известия».

«Пока темпы кредитования в России остаются высокими, можно говорить о том, что банки оказались бенефициарами жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ», — заявил Владимир Чернов.

В то же время высокая прибыль российских банков в первом полугодии обещает солидные дивидендные выплаты, отметила Алина Попцова.

Что же касается влияния на экономику, все банки платят с прибыли налоги, а игроки с госучастием — еще и дивиденды в бюджет, сообщили в пресс-службе ЦБ.