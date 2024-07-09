Общество

Дыня или арбуз: врач рассказал, какой продукт полезнее

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, какими положительными свойствами обладают дыня и арбуз, а также сделал вывод, какой плод полезнее.

«Несмотря на то, что оба этих продукта почти целиком состоят из воды и за счёт этого имеют одинаково низкую калорийность, их влияние на здоровье всё же различается из-за отличий в составе. Так, например, концентрация белка в дыне почти в два раза выше, чем в арбузе», — сказал врач.

По словам специалиста, в арбузе больше растворимой клетчатки, которая как пребиотик способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Дыня содержит много витаминов С, В6 и К. Арбуз в свою очередь богат витаминами А, В1 и В5. Минеральный состав дыни богаче. Он представлен железом, кальцием, калием и медью. Поэтому дыня может оказаться полезнее при снижении плотности костей и дефиците железа, пишет РИА Новости.

Арбуз содержит цинк и фосфор, при этом в нем немного натрия, что лучше для мужчин и людей с гипертонией.

«Оба продукта позитивно влияют на сердце и давление: дыня за счёт содержания калия и клетчатки, снижающей уровень общего холестерина, а арбуз с помощью антиоксиданта ликопина и снижения "плохого" холестерина», — рассказал Исанбаев.