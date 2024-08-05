Общество

Путин подписал закон о штрафах за треш-стримы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов в размере от 50 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных и насильственных действий, к которым относятся и так называемые треш-стримы.

Штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей. Во всех случаях одновременно со штрафами будет применяться конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормами, которые устанавливают ответственность за незаконное распространение фото и видео с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, и их последствий, а также призывы к совершению подобных действий. Указывается, что речь идет о случаях, когда такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Положения закона не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ. Также эти нормы не будут действовать в отношении фото-, видеоматериалов, которые предназначены для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами, пишет ТАСС.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.