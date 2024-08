Общество

Рассрочку предлагают сделать бесплатной

Запретить изменять цену товара в случае приобретения его в рассрочку предложили российские парламентарии. Соответствующий законопроект группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму 5 августа. Сведения о крупных суммах рассрочки будут передавать в бюро кредитных историй, чтобы люди контролировали свои расходы, а до потребителя должны доводить все условия такой покупки.

C помощью сервисов BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») покупатели могут оплачивать товар по частям, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий. Юридически рассрочка — это договор купли-продажи, заключенный между покупателем и продавцом. Он не предусматривает начисление процентов, но стоимость товара может быть выше, чем при единовременном расчете. Но об этом продавец не всегда предупреждает — часто люди клюют на рекламный слоган «рассрочка без переплат», но в итоге платят за покупку больше, чем она изначально стоила в магазине. Покупатель может не знать и о высоких штрафах за просрочку, при этом он не может воспользоваться реструктуризацией, как при банковском кредитовании, пишет «Парламентская газета».

Еще одна особенность покупок в рассрочку — данные о них не попадают в бюро кредитных историй, не учитываются при формировании кредитного рейтинга человека. То есть человек может наделать сколько угодно покупок, не всегда имея возможность за них заплатить. Чтобы такого не происходило, сенаторы и депутаты разработали законопроект, который исключит скрытые проценты при рассрочке и установит требования к сервисам, которые их предоставляют. Главным отличием деятельности таких компаний от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг, объяснил соавтор документа, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Законопроект запрещает устанавливать разные цены на товары, работы или услуги в зависимости от способа оплаты: в рассрочку или через некоторое время. Потребителя должны в понятной форме проинформировать о правилах услуги и конечной стоимости товара. В договоре должен быть указан максимальный размер неустойки, штрафа или пени за нарушение обязательств.