Экономика

Дворники и учителя получают самые низкие зарплаты в России

Наименьшие заработные платы в России получают дворники - 32,6 тысячи рублей, уборщики - 37,3 тысячи рублей, воспитатели и няни - 40,5 тысячи рублей, а также учителя - 41,9 тысячи рублей, свидетельствуют данные сервиса Headhunter.

«Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) - в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) - в два раза ниже среднего по стране, воспитателям и няням (40,5 тысячи рублей), учителям (41,9 тысячи рублей) и мерчандайзерам (43,9 тысячи рублей)», - говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Помимо этих профессий в список с самыми низкими зарплатами вошли артист с доходом в 45,6 тысячи рублей, психолог (45,6 тысячи рублей), охранник (47,3 тысячи рублей), кассир-операционист (48,4 тысячи рублей) и другие специальности, пишет «Прайм».