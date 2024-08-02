Экономика

Аркадий Мурылев: Состояние бизнеса в Псковской области улучшается

Состояние бизнеса в Псковской области улучшается. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио ПЛН FM (102.7 FM).

«Состояние бизнеса, в том числе в Псковской области, улучшается, стабилизируется, некоторые предприниматели уже пришли к цифрам, которые были в доковидное время, то есть рост идет нормально. Тенденция к улучшению имеется», - пояснил Аркадий Мурылев.

Улучшается ситуация и в отраслях, которые были подвержены санкциям - это деревообрабатывающая промышленность и грузоперевозки. «Они тоже, по моим сведениям, уже адаптировались, начали выходить из кризиса, нашли новые рынки, грузоперевозки перешли на российские перевозки, на перецеп, на перегруз, плюс открылись новые рынки на Восток, на Юг. Деревообработка тоже пытается сейчас найти новые рынки сбыта, которые ей открыты», - сказал Аркадий Мурылев.

Омбудсмен отметил, что деревообработка сейчас вышла на внутренний рынок. «Начали уже модернизировать и производство, и мощности, и в том числе оборонные заказы берут», - добавил он.