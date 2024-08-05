Общество

«Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 августа.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли Анастасия - студентка третьего курса Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, и ее морская свинка Хрюня.

У Хрюни довольно интересная судьба - это самый настоящий «служебный» морской свин, который был подопытным экземпляром в вузе. Что это были за опыты? Почему студенты выстраиваются в очередь за «отработавшими» животными? Каковы главные особенности морских свинок и чем они отличаются от хомяков? В каком уходе нуждаются и какие «сюрпризы» могут преподнести владельцам? Об этом и многом другом — в эфире. Повтор выпуска в 18.29.