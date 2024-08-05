Общество

Проверять и уничтожать подозрительные посылки разрешат транспортным компаниям

Транспортно-экспедиционным компаниям (ТЭК) дадут право проверять и уничтожать отправления и посылки граждан в случае подозрения на содержание в них запрещенных предметов и веществ. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму депутаты «Единой России».

Законопроект вводит юридический запрет на отправку гражданами сигнального, холодного, пневматического, газового оружия, боеприпасов, электрошокеров, искровых разрядников, элементов огнестрельного оружия, взрывных устройств, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых, ядовитых веществ и наркотических препаратов. В качестве груза нельзя отправлять животных и ядовитые растения.

В законопроекте указано, что экспедиторов обяжут задерживать и уничтожать грузы, если их содержимое представляет опасность для окружающих. Кроме того, они должны будут пройти регистрацию в специальном реестре, систематизирующем их деятельность. Согласно законопроекту, для недопущения к перевозке запрещенных грузов и веществ бизнесу необходимо будет установить соответствующее оборудование, пишут «Известия».

Новые правила способны серьезно изменить рынок: свою деятельность могут прекратить 80% мелких ТЭК, работающих в тени, полагают эксперты.