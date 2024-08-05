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Общество

В связи с отключением серверов YouTube происходит сбой в видеотрансляциях с эфиров радио «ПЛН FM»

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В связи с полным отключением серверов YouTube происходит сбой в видеотрансляциях с эфиров радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Эфиры будут доступны в видеоверсии в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте». Смотрите также Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах