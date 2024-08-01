Происшествия

Мошенники крадут личные данные россиян при помощи «ускорителей» YouTube

В Сети резко выросло количество нелицензированных приложений, создатели которых обещают решить проблемы с быстродействием сервиса YouTube. Многие из таких программ созданы мошенниками и нацелены на обман людей с низкой компьютерной грамотностью.

Как правило, пользователи заражаются вирусами типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют злоумышленникам получить дистанционный доступ к инфицированному компьютеру. По оценке компании Positive Technologies, количество подобных программ оценивается на данный момент в десятки, однако эксперты не исключают роста этого показателя.

«Сетевые технологии предлагают множество инструментов для обхода наложенных запретов. Среди них обычно выделяют VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor браузеры, расширения для браузеров, сайты-зеркала и альтернативные платформы, инструменты обхода DPI. Все указанные методы несут в себе риски и угрозы конфиденциальности», — подчеркнул руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории экспертного центра безопасности Positive Technologies Евгений Бечкало.

Также опасную динамику отметил руководитель Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев. По его словам, в компании уже наблюдали случаи распространения вредоносных файлов под предлогом обхода замедлений или блокировок со стороны отечественных провайдеров.

Эксперты обнаружили недавно зарегистрированные ресурсы, где в названии доменного имени фигурирует YouTube и VPN, но контент на них пока еще не загружен — значит, кибер-преступники будут искать новые обходы, пишут «Известия».