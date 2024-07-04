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2 августа – день, который всегда и всем дарит море эмоций. В эту дату на улицах никогда не бывает тихо и спокойно. Помню, когда в Пскове на День ВДВ были построения на «Машиностроителе», по городу ездили автомобили с флагами, а фонтаны все обходили стороной. Но в этом году этот праздник в Пскове будто отменили. Там, где должен был быть кипиш, – пустота.
Сегодня день как из параллельной вселенной. Нет ни одной традиционной, привычной нам изюминки этого праздника. Хорошо, отсутствие людей в фонтанах меня не сильно расстраивает (конечно, это уже как что-то родное, но всё равно не велика потеря). А вот куда пропали все мероприятия, посвящённые празднику – отличный вопрос! Хотя бы предупредили, что горожанам ловить нечего.
Утром были с сыном в центре, хотели посмотреть, как Псков отмечает. Испытали разочарование, потому что не увидели ничего.
Я помню, как раньше ко мне студенческие друзья из других городов приезжали именно на День ВДВ, ведь так, как в Пскове, его не отмечают нигде. Город десантников делает в этот праздник вид, что его нет. Странно это как-то, друзья.
Не хотела выливать много негатива, но просто создаётся ощущение, что мы отказываемся от наших важнейших традиций, и это расстраивает. В День ВДВ наш город так ещё никогда не молчал.
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Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ
2 августа – день, который всегда и всем дарит море эмоций. В эту дату на улицах никогда не бывает тихо и спокойно. Помню, когда в Пскове на День ВДВ были построения на «Машиностроителе», по городу ездили автомобили с флагами, а фонтаны все обходили стороной. Но в этом году этот праздник в Пскове будто отменили. Там, где должен был быть кипиш, – пустота.
Сегодня день как из параллельной вселенной. Нет ни одной традиционной, привычной нам изюминки этого праздника. Хорошо, отсутствие людей в фонтанах меня не сильно расстраивает (конечно, это уже как что-то родное, но всё равно не велика потеря). А вот куда пропали все мероприятия, посвящённые празднику – отличный вопрос! Хотя бы предупредили, что горожанам ловить нечего.
Утром были с сыном в центре, хотели посмотреть, как Псков отмечает. Испытали разочарование, потому что не увидели ничего.
Я помню, как раньше ко мне студенческие друзья из других городов приезжали именно на День ВДВ, ведь так, как в Пскове, его не отмечают нигде. Город десантников делает в этот праздник вид, что его нет. Странно это как-то, друзья.
Не хотела выливать много негатива, но просто создаётся ощущение, что мы отказываемся от наших важнейших традиций, и это расстраивает. В День ВДВ наш город так ещё никогда не молчал.
Валентина