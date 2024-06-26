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Памятник культовой игре «Тетрис» установят в Москве

В Москве установят первый в России памятник видеоигре. Это будет «Тетрис» — культовая игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым. Памятник установят в рамках проекта «Зал славы видеоигр», организованного РВИ (Организация развития видеоигровой индустрии).

Уточняется, что «Тетрис» занял первое место в народном голосовании и был выбран для включения в «Зал славы». Проект направлен на признание и увековечивание лучших представителей российской игровой индустрии.

Как отметил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко, установка памятника видеоигре «станет большим событием в жизни общества», пишет RuNews24.ru.

«На мой взгляд, компьютерные игры давно перешагнули за рамки исключительно сферы развлечений и прочно укоренились как часть современной массовой культуры. Играющая аудитория растет от года к году по всему миру, и видеоигры занимают все большую часть досуга современного человека. Глобальная геймерская аудитория составляет уже около 4 млрд человек. Поэтому идея увековечить первый отечественный видеоигровой шедевр "Тетрис", который завоевал популярность в мире еще в 1985 году и до сих пор остается востребован, представляется мне правильной и полезной. "Тетрис" заслужено и по праву можно назвать одной из величайших игр в истории. Так что пусть памятник "Тетрису" вдохновляет наших разработчиков видеоигр на создание новых мировых хитов», — сказал Александр Горбаченко.

Авторы проекта также заявляют, что памятник станет новой интересной туристической локацией.

Также сообщается, что сейчас над разработкой дизайна памятника работают участники конкурса «Фабрика дизайна 3.0», который проводит Агентство креативных индустрий совместно с Союзом дизайнеров России. Количество участников конкурса выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Заявки подали свыше 480 специалистов отрасли из 34 регионов России.