Общество

О самых частых проблемах со зрением рассказал детский офтальмолог

Среди детей наиболее распространены астигматизм, близорукость, косоглазие и дальнозоркость, рассказал детский офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян. Также, по его словам, у маленьких детей встречается непроходимость слезных путей. Наиболее распространенным в России и в мире среди детей офтальмологическим заболеванием врач назвал косоглазие.

«Каждый 456-й ребенок рождается с ним. У взрослых же чаще всего встречаются катаракта, глаукома и отслоение сетчатки», — добавил он.

Игорь Азнаурян подчеркнул, что снижение зрения — главный фактор для незамедлительного обращения к офтальмологу. По его словам, к врачу стоит обратиться, если пациент испытывает любой другой дискомфорт в глазах. Например, радужные круги перед глазами, ощущение тяжести или головные боли, пишут «Известия» .

Доктор призвал при обнаружении любых из этих недомоганий не откладывать визит к врачу, так как офтальмологические заболевания коварны — немногие из них проявляются сразу. Некоторые сигнализируют о себе потерей зрения.