Происшествия

Великолучанин заплатит штраф за избиение полицейского

Штраф за применение насилия в отношении сотрудника полиции назначили великолучанину (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что великолучанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство действиями сотрудников полиции, которые доставляли его на освидетельствование. В ходе инцидента он дважды ударил одного из сотрудников правоохранительных органов кулаком по голове.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал.

С учетом тяжести и степени общественной опасности преступления, характера содеянного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также данных о личности подсудимого, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.