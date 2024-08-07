Жилой дом горел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования

Кровлю и веранду жилого дома в Невеле повредил огонь 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Информация о возгорании на улице Ракетной поступила в ведомство в 19:26. В результате пожара в жилом доме повреждена кровля по всей площади, а также полностью выгорела веранда.
Предположительная причина случившего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Пожарным МЧС России удалось спасти жилой дом. На месте работало пять специалистов и две единицы техники.