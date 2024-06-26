Недвижимость

80% загородных домов строятся с использованием ипотеки

Доля ипотеки в сделках на рынке загородной недвижимости достигла 80%, при том, что в прошлом году этот показатель составлял порядка 55%, сообщили в девелоперской компании «Мармакс».

«Остальные 20% покупателей используют стопроцентную оплату или программы рассрочки. Сейчас, в условиях обновленной семейной ипотеки, воспользоваться данной программой сможет гораздо большее количество покупателей, что, по предварительным прогнозам, сделает этот формат популярнее новостроек», — добавили в компании.

Речь идет о сегментах эконом- и комфорт-класса стоимостью до 20-25 млн рублей. На такую недвижимость покупатель может оформить в том числе льготную ипотеку, уточнила гендиректор компании «Kaskad Недвижимость» Татьяна Кабанова, пишут «Известия».

«В эконом-классе уже около 90% обращений приходит от людей, которые рассматривают возможность такой сделки исключительно с привлечением кредитных средств», — рассказала руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина.