Историями псковских предприятий предлагают поделиться представителям трудовых династий

Истории псковских предприятий смогут рассказали представители трудовых династий. Прием заявок продлится до этого воскресенья, 11 августа. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Псковское реготделение Союза машиностроителей России совместно с региональным комитетом по труду и занятости продолжает сбор информации для создания информационного портала «Трудовые династии Псковской области».
Информацию нужно направить на электронную почту реготделения Союза машиностроителей России: rspppo@yandex.ru. Форму заявки можно найти по ссылке.