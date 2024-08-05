Общество

Президент РФ подписал закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, за использование бытовых технических средств, позволяющих хранить или пересылать через интернет видео, фото или данные геолокации.

Закон, опубликованный в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, относит к категории грубых дисциплинарных проступков нарушение запрета при исполнении обязанностей военной службы иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

При этом грубым дисциплинарным проступком не будет считаться наличие у военного гаджетов, «если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба».

Также грубым проступком станет нарушение запрета предоставлять СМИ либо распространять с использованием интернета информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, пишет «Интерфакс».

Также запрещено предоставлять информацию «о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам».

К дисциплинарным проступкам может быть причислена передача военными информации о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы, предусматривает закон.

Это также касается информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ или других войск, воинских формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информации о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенной к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно закону, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток, говорится в законе.