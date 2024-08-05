Общество

ТОС в Пыталово обновил лестницу и подходы к сараям жильцов

Завершены работы по реализации проекта «Порядок во всем» территориального общественного самоуправления «Домашний уют» в Пыталово. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фотографии: Вера Кондратьева / Telegram-канал

Выполнены работы по замене лестниц с площадками и разборке кирпичного сарая, расположенного на территории ТОС.

Также в рамках проекта приобретены и установлены 2 скамейки.

«Со времен постройки дома (а этот многоквартирный дом построен одним из первых в городе) сараи были у всех владельцев квартир дома №42 по улице Красноармейской в Пыталово. Жители дома пользуются ими постоянно. Здесь они хранят старые вещи и необходимый для огородничества инвентарь. Сараи давно потеряли свой эстетический вид и требовали ремонта», - рассказала Вера Кондратьева.

Так было до реализации проекта

Реализация проекта позволила улучшить внешний вид территории, сделала безопасным путь жильцов дома к сараям и возле них, отметила глава округа.