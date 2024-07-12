Общество

Опочецкий округ отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Опочецкий муниципальный округ в понедельник, 15 июля, отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: «Красный маяк»

«Этот памятный день, когда на Опочецкую землю вернулась мирная жизнь, навсегда останется одним из самых значимых праздников для всех жителей округа. Мы с благодарностью вспоминаем имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за каждую пядь земли, кто в годы оккупации оказывал сопротивление фашистским захватчикам, кто ценой своей жизни приближал свободу родного края. Мы сделаем все, чтобы будущие поколения знали и помнили о защитниках Отечества и погибших мирных жителях, ставших жертвами нацистских преступлений», - выразил свои поздравления руководству и жителям муниципального образования направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил нынешнее поколение жителей Опочецкой земли за любовь к своей Родине, за сохраняемую память о подвиге героев и преемственность славных традиций поколения победителей. Михаил Ведерников пожелал им крепкого здоровья, мирного неба над головой, здоровья, счастья и благополучия.

Торжественные мероприятия по случаю памятной даты в населенных пунктах муниципального округа прошли в выходные. Жители почтили память погибших защитников Родины, возложив цветы к воинским захоронениям и монументам. Кроме того, в Опочке прошло театрализованное представление, подготовленное сотрудниками Дома культуры.

В рамках праздника состоялась передача копии знамени 29-й гвардейской стрелковой Ельнинской краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая в 1944 году освобождала Опочку и район. Вручил реликвию главе Опочецкого муниципального округа Юрию Ильину заместитель председателя Совета ветеранов 144-й гвардейской Ельнинской краснознаменной дивизии гвардии подполковник в отставке Евгений Ходысько.

Напомним, 13 июля 1944 года началось наступление на широком участке фронта. Советские войска в нескольких местах форсировали реку Великую и перехватили шоссе Опочка — Себеж. Вражеская группировка в Опочке была отрезана с юга. А русские защитники приближались к городу и с севера. 14 июля 15-й гвардейский корпус генерал-майора Н. Г. Хоруженко начал наступление непосредственно на Опочку. Вскоре в городе развернулись уличные бои. Бойцы 93-го гвардейского стрелкового полка очищали от врага улицу за улицей. Когда гитлеровцы были выбиты с вала-крепости, город был полностью освобожден от оккупантов частями 15-го гвардейского корпуса. Произошло это 15 июля 1944 года.

Уроженцы Опочецкого района вписали много имен в летопись войны. Среди Героев Советского Союза — летчик Павел Хрусталев, прошедший путь от Сталинграда до Берлина; разведчик Николай Зарянов, артиллеристы Борис Михайлов и Тимофей Егоров, танкисты Василий Никандров и Василий Зайцев и многие другие.