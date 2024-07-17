Общество

Кованый мостик и светодиодные фонари установили в сквере поселка Усвяты

Сквер на Советской площади в Усвятах четыре года подряд становился победителем народного голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

В этом году завершили четвертый этап благоустройства. Здесь построены детская и спортивная площадки, проложены дорожки, установлены скамейки и светодиодный фонтан, качели и кованый мостик, установлены видеонаблюдение, ограждение территории, вазоны и урны, выполнено освещение.

«Много лет назад на этом месте стояло обложенное кирпичом здание, которое было когда-то школой-интернатом, позднее — радиозаводским общежитием. После его сноса осталась площадка, постепенно зарастающая травой. Теперь же здесь обустроена комфортная и современная зона отдыха», - отметил депутат.