Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Другой век псковских аграриев
обзор
карта отдыха и туризма
«Чистая вода» в Псковской области
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Лавандовая музыкальная феерия
Легкий пар: готовь баню летом
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
«Банщикам» закон не писан?
Господин Рейтингомер
новый взгляд на бизнес
Без срока давности
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 29.07.2024 22:360 СОБЫТИЕ: Ретроспектива дней города Пскова 02.08.2024 07:200 Российские ученые разработали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга 02.08.2024 07:000 Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе 01.08.2024 21:400 Законные требования к организации квестов для детей перечислила юрист 01.08.2024 21:200 Росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны в Пскове 01.08.2024 21:000 Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представят сразу две участницы
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 29.07.2024 15:571 Псков затопило после ливня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе

02.08.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

100 205 польских саженцев хвойных и декоративных деревьев лиственных пород, цветов в горшках для защищенного грунта инспекторы управления Россельхознадзора не пропустили на Фитосанитарном контрольном посту Куничина Гора в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Архив ПЛН

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства установили, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствовали маркировочные этикетки. Соответственно, информация о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения отсутствовали. Представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции требованиям страны-импортёра.

Подкарантинная продукция следовала в Республику Киргизия. Ввоз саженцев на территорию Российской Федерации запрещен.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 119 человек
02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО 02.08.2024, 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту 02.08.2024, 07:400 Ставки по ипотечным кредитам подняли в конце июля 02.08.2024, 07:200 Российские ученые разработали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга
02.08.2024, 07:000 Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе 01.08.2024, 22:001 Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70% 01.08.2024, 21:400 Законные требования к организации квестов для детей перечислила юрист 01.08.2024, 21:200 Росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны в Пскове
01.08.2024, 21:000 Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представят сразу две участницы 01.08.2024, 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024, 20:400 «Три мудреца»: Запахло ли в воздухе миром? ВИДЕО 01.08.2024, 20:200 Почему банкротство стало доступнее, рассказали в эфире «ПЛН FM»
01.08.2024, 20:000 «Люди и храмы»: фотоконкурс открылся в Пскове 01.08.2024, 19:540 ВТБ узнал, сколько россиян готовы копить вместе с близкими 01.08.2024, 19:401 В рамках проекта «Экомышление» в Псковской области запланированы 100 родительских собраний 01.08.2024, 19:190 45 тысяч человек приняли участие в научно-просветительском проекте «Поехали!»
01.08.2024, 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 01.08.2024, 18:402 Спорт и политика: олимпийский баттхерт 01.08.2024, 18:352 Белоруса заключили под стражу в Пскове за использование Вечного огня для готовки 01.08.2024, 18:200 Сцены из жизни ссыльного Пушкина представили в мемориальном «Михайловском» доброхоты из Перми
01.08.2024, 18:040 Количество бригад увеличили в Псковской области для ускорения догазификации 01.08.2024, 17:550 «Пастырь»: Ильин День 01.08.2024, 17:470 Жителей Псковской области просят с пониманием относиться к «газовому десанту» 01.08.2024, 17:352 «Дневной дозор»: надо ли россиянам бойкотировать Олимпиаду?
01.08.2024, 17:250 Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией 01.08.2024, 17:161 Две школы хотят отремонтировать в Псковской области в 2024 году на сэкономленные от торгов средства 01.08.2024, 17:040 Что тормозит догазификацию в районах, рассказал Антон Дымов 01.08.2024, 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области
01.08.2024, 16:410 Какие организации «прячут» должников, рассказали арбитражные управляющие в эфире «ПЛН FM» 01.08.2024, 16:340 «Существенный рывок»: темпы догазификации ускорились в Псковской области  01.08.2024, 16:162 Дожди и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 2 августа 01.08.2024, 16:090 «Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства. ВИДЕО
01.08.2024, 16:011 «Вы трибуны видели, сколько там народу?»: тренер ФК «Псков» разделил мнение Аленичева о необходимости команды мастеров  01.08.2024, 16:000 Федеральные эксперты отметили высокую эффективность деятельности гарантийной организации Псковской области 01.08.2024, 15:420 Дежурная служба Росгвардии отмечает 33-ю годовщину со дня образования 01.08.2024, 15:281 ФСБ может возбудить дело по факту обнаружения поддельного масла в псковской больнице
01.08.2024, 15:123 Троих бывших сотрудников РЖД в Дно наказали за кражи нефтепродуктов 01.08.2024, 14:540 Первокурсники-курсанты в Пскове сразу после зачисления отправились на учебную базу 01.08.2024, 14:400 Регоператор обязан обеспечивать псковичей пакетами для мусора при бесконтейнерной схеме сбора отходов — УФАС 01.08.2024, 14:230 «Не нужно врать людям»: как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для псковичей
01.08.2024, 14:200 Международная «Вахта памяти» стартовала в Невельском округе 01.08.2024, 14:090 Яндекс 360 запускает прямые продажи цифровых продуктов для бизнеса в Беларуси 01.08.2024, 13:550 Кубок России по футболу. «Псков» — «Луки-Энергия». ФОТОРЕПОРТАЖ 01.08.2024, 13:480 Игнатенковы из Великих Лук стали призерами всероссийского конкурса «Семья года»
01.08.2024, 13:360 Бежаницкий районный суд назначил наказание мужчине, укравшему холодильник 01.08.2024, 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 01.08.2024, 13:180 Иностранец пытался подкупить псковского таможенника за 40 тысяч рублей 01.08.2024, 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца
01.08.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: запахло ли в воздухе миром? 01.08.2024, 12:560 Пушкинские Горы станут центром балетной жизни 01.08.2024, 12:460 Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени 01.08.2024, 12:340 В Псковской области стартовал конкурс субсидий на межнациональные соцпроекты
01.08.2024, 12:232 Путин поручил повысить качество преподавания химии и математики в школах 01.08.2024, 12:082 Архиепископа Псковского и Порховского Матфея возвели в сан митрополита 01.08.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: роль службы судебных приставов в процедуре банкротства 01.08.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 августа
01.08.2024, 11:520 Пользователи из России жалуются на массовый сбой YouTube 01.08.2024, 11:470 Объем производства лесоматериалов в Псковской области увеличился на 10% 01.08.2024, 11:380 Куньинское муниципальное предприятие «Охотник и рыболов» реорганизовали в ООО 01.08.2024, 11:230 Артиллерийский снаряд обнаружили в деревне Фомкино Псковского района
01.08.2024, 11:151 У 40% псковичей за последний год ухудшилось эмоциональное состояние – опрос 01.08.2024, 11:030 «Три мудреца»: Запахло ли в воздухе миром? 01.08.2024, 10:510 Международный турнир Swimcup соберет в Пскове свыше 200 сильнейших пловцов 01.08.2024, 10:480 «Это космос!»: зачем историк-этнограф из Петербурга возрождает ткацкое ремесло под Изборском
01.08.2024, 10:330 «Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства 01.08.2024, 10:300 Мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Стахановской в Пскове 01.08.2024, 10:200 Проезд грузовиков временно ограничили на участке улицы Гремячей в Пскове 01.08.2024, 10:140 Псковская область попала в топ-10 по количеству заявок на IV сезон премии «Экология — дело каждого»
01.08.2024, 10:020 SIM Tele2 с саморегистрацией можно купить еще в четырех крупных сетях супермаркетов 01.08.2024, 09:560 80% псковичей считают, что родители должны помогать взрослым детям — опрос 01.08.2024, 09:500 Археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе 01.08.2024, 09:330 Псковский район отмечает 97-ю годовщину со дня образования
01.08.2024, 09:160 Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7% 01.08.2024, 09:000 Прибыль банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей 01.08.2024, 08:400 Правительство продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года 01.08.2024, 08:200 Минфин планирует ужесточить контроль за ломбардами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru