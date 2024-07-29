Общество

Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе

100 205 польских саженцев хвойных и декоративных деревьев лиственных пород, цветов в горшках для защищенного грунта инспекторы управления Россельхознадзора не пропустили на Фитосанитарном контрольном посту Куничина Гора в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Архив ПЛН

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства установили, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствовали маркировочные этикетки. Соответственно, информация о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения отсутствовали. Представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции требованиям страны-импортёра.

Подкарантинная продукция следовала в Республику Киргизия. Ввоз саженцев на территорию Российской Федерации запрещен.