Общество

Ольга Тимофеева о себе в детстве: Сорванец стопроцентный

Детство вице-губернатора прошло в белорусском городе Довск Гомельской области. О нем Ольга Тимофеева рассказала в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья поделилась уникальными фотографиями из своего личного архива. На них семья запечатлела самые яркие моменты ее жизни. Ольга Тимофеева росла в доме бабушки. По окончании обучения в сельскохозяйственном институте родители приехали по распределению в Довск (Рогачевский район Гомельской области). Место знаменито предприятием по производству сгущенного молока, отметила гостья.

«Все мое детство — это стопроцентное счастье и любовь. <...> Утром они боялись даже пошелохнуться, чтобы не разбудить меня. Наглухо закрывались шторы, ставни, чтобы, не дай Бог, никакой лучик света вдруг не пробрался и не разбудил Олю. После этого, когда Оля все-таки вставала, на столе всегда была свежая клубника, собранные яблоки, мое любимое блюдо — рисовая каша», — вспоминала заместитель губернатора.

Бабушка и дедушка уделяли серьезное внимание обучению внучки. Они, педагоги по образованию, хитростью и упорством учили Ольгу Тимофееву и ее двоюродных братьев, сестер.

«По отцовской линии бабушка и дедушка помогли воспитать семеро внуков, и все мы вышли с золотыми медалями. Это все заслуга бабушки и дедушки», — рассказала гостья.

Детство Ольги Тимофеевой было активным и интересным. Ей нравилось все — от кукол до догонялок. Вице-губернатор подчеркивает, что и тогда была лидером, никому не уступала. Она любила быть в центре внимания, так как была одним ребенком в семье и привыкла, что все отдается ей. Потому между костюмом «Снежинки» и «Королевы», она без сомнения выбирала второй.

«Сорванец стопроцентный. Первой прыгнуть с гаража, показать парням, как это делается, разбить себе голову и на 15 минут отключиться» — так гостья описала себя в те годы.