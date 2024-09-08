Политика

Кандидаты от шести партий получили депутатские мандаты в Псковской области

По итогам Единого дня голосования кандидаты от шести политических партий прошли в представительные органы муниципальных образований Псковской области, об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«В Псковской области традиционно большое количество политических партий принимает участие в голосовании, и этот выборный сезон не стал исключением. У нас на выборы в начале кампании заявилось 11 политических партий, на замещение мандатов было заявлено 339 кандидатов. По итогам Единого дня голосования 6 политических партий будут представлены в органах муниципальной власти», - отметил председатель облизбиркома.

По мандатам распределение прошло следующим образом:

«Единая Россия» – 86 депутатов;

«Яблоко» – 7 депутатов;

ЛДПР – 5 депутатов;

КПРФ – 4 депутата;

«Российская политическая партия пенсионеров за социальную справедливость» – 4 депутата;

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – 2 депутата.

«Я считаю, что политический плюрализм, который существует в Псковской области, дает возможность нашим избирателям выбирать тех кандидатов, которые им наиболее близки», - заключил Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области.